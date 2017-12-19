Минфин: Украина будет выплачивать внутренние долги до 2047 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Погашение государственного долга по портфелю ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) будет проходить с 2025 до 2047 года. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Буца, передает УНН.
"В октябре Минфин провел активную операцию с государственным долгом - репрофайлинг портфеля ОВГЗ, который находился в собственности НБУ. Благодаря этому погашения по портфелю ОВГЗ, находящихся в собственности НБУ, будет проходить равномерно с 2025 до 2047 года", - отметил он.
Также, по словам Ю.Буцы, благодаря этому уменьшится необходимость рефинансирования государственного внутреннего долга в среднесрочной перспективе и нагрузки на государственный бюджет в будущих периодах.
Как сообщал УНН, в 2018-2020 годах Украина должна рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов.