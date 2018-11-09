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Мінфін США знову переніс дедлайн припинення бізнес-співпраці з компаніями Дерипаски

Мінфін США знову переніс дедлайн припинення бізнес-співпраці з компаніями Дерипаски

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Мінфін США знову продовжив термін, по закінченню якого американські компанії повинні припинити бізнес-співпрацю з “Русалом”, EN+ і групою ГАЗ російського олігарха Олега Дерипаски. Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) перенесло дедлайн із 12 грудня по 7 січня, повідомляється на сайті відомства, інформує УНН.

Термін продовжено у зв’язку з тим, що “Русал”, EN+ і група ГАЗ “запропонували істотні зміни у корпоративному управлінні, які потенційно можуть привести до значних змін у контролі над цими компаніями, що знаходяться під санкціями”, зараз йде розгляд цих пропозицій, відзначає OFAC.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олег Дерипаска може передати частину акцій En+ у траст — Bloomberg

Як раніше інформував УНН, Мінфін США на початку квітня доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені обмеження. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”. Потрапляння до санкційного списку означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян на будь-який бізнес із цими компаніями.

Як стверджує видання Forbes, мільярдер Олег Дерипаска втратив за один день через нові американські санкції 957 млн доларів.

Спочатку мінфін США відвів термін до 7 травня на те, щоб американські інвестори позбулися акцій і боргових інструментів усіх компаній, зазначених у списку, а до 5 червня — розірвали із ними контракти. Потім термін для завершення фінансових операцій був перенесений на 5 серпня, після — на 23 жовтня. Згідно з останньою відстрочкою від мінфіну, і фінансові, і контрактні зобов’язання з “Русалом” мають бути завершені до 12 листопада поточного року.

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