Минфин США вновь перенес дедлайн прекращения бизнес-сотрудничества с компаниями Дерипаски

Срок продлен в связи с тем, что “Русал”, EN+ и группа ГАЗ “предложили существенные изменения в корпоративном управлении, которые могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями”, сейчас идет рассмотрение этих предложений, отмечает OFAC.

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Как ранее информировал УНН, Минфин США в начале апреля дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены ограничения. В санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русал”. Попадание в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день из-за новых американских санкций 957 млн долларов.

Сначала минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а к 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем срок для завершения финансовых операций был перенесен на 5 августа, после — на 23 октября. Согласно последней отсрочкой от Минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с “Русалом” должны быть завершены до 12 ноября текущего года.