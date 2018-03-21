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Мінфін проігнорував розпорядження Кабміну і запити журналістів на тему лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За сім робочих днів Міністерство фінансів України не знайшло часу на розгляд інформаційного запиту УНН про події на лотерейному ринку.

У запиті до Мінфіну було лише одне питання: на якій підставі відомство проігнорувало розпорядження першого віце-прем'єра Степана Кубіва про необхідність доопрацювання ліцензійних умов для лотерей, і замість цього направило в Антимонопольний комітет "примусовий" лист з вимогою термінового узгодження ліцумов в первозданному вигляді, датованим від травня 2017 року.

Нагадаємо, у травневій редакції Мінфін пропонує залишити на ринку лотерей тільки одного учасника - приватну компанію "УНЛ" (Українська національна лотерея), всіх його конкурентів прибрати, а в якості формальної конкуренції підтягнути держбанки.

Але проти участі держбанків категорично виступив Нацбанк, заявивши серед іншого, що це суперечить принципам Світового банку, з яким співпрацює Україна.

Спробу монополізувати ринок під одного учасника не схвалили і в АМКУ, Державній регуляторній службі, Державному казначействі. Ці держоргани також вказали на відсутність контролю за галуззю в запропонованому проекті Мінфіну.

Про те, що без контролю за галуззю влади не обійтися, свідчить останнє дослідження АМКУ про рівень поширення напівлегального азарту в Україні, в тому числі і за сприяння головного кандидата в монополісти "УНЛ".

Цю компанію поліція неодноразово викривала в організації заборонених ігор і ухиленні від сплати податків.

Варто відзначити і те, що дохідна частина держбюджету на 2018 рік передбачає продаж ліцензії як мінімум двом лотерейним операторам, отже, монополізація ринку призведе до дефіциту скарбниці.

Запит УНН був відправлений 13 березня, якраз перед тим, як АМКУ схиляли розглянути не доопрацьований проект умов.

АМКУ, нагадаємо, за цей час вже встиг відмовитися його розглядати і переніс обговорення питання на невизначений час. А УНН тим часом продовжує очікувати від Мінфіну відповідь на поставлене запитання.

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