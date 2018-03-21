Минфин проигнорировал распоряжение Кабмина и запросы журналистов на тему лотерей

В запросе к Минфину был всего один вопрос: на каком основании ведомство проигнорировало распоряжение первого вице-премьера Степана Кубива о необходимости доработки лицензионных условий для лотерей, и вместо этого направило в Антимонопольный комитет “принудительное” письмо с требованием срочного согласования лицусловий в первозданном виде, датированным от мая 2017 года.

Напомним, в майской редакции Минфин предлагает оставить на рынке лотерей только одного участника — частную компанию “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), всех его конкурентов убрать, а в качестве формальной конкуренции подтянуть госбанки.

Но против участия госбанков категорически выступил Нацбанк, заявив среди прочего, что это противоречит принципам Мирового банка, с которым сотрудничает Украина.

Попытку монополизировать рынок под одного участника не одобрили и в АМКУ, Государственной регуляторной службе, Госказначействе. Эти госорганы также указали на отсутствие контроля за отраслью в предложенном проекте Минфина.

О том, что без контроля за отраслью власти не обойтись, свидетельствует последнее исследование АМКУ об уровне распространения полулегального азарта в Украине, в том числе и при содействии главного кандидата в монополисты “УНЛ”.

Эту компанию полиция не однократно уличала в организации запрещенных игр и уклонении от уплаты налогов.

Стоит отметить и то, что доходная часть госбюджета на 2018 год предусматривает продажу лицензии как минимум двум лотерейным операторам, следовательно, монополизация рынка приведет к дефициту казны.

Запрос УНН был отправлен 13 марта, как раз перед тем, как АМКУ склоняли рассмотреть не доработанный проект условий.

АМКУ, напомним, за это время уже успел отказаться его рассматривать и перенес обсуждение вопроса на неопределённое время. А УНН тем временем продолжает ожидать от Минфина ответ на поставленный вопрос.