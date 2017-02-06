Мінфін планує цього року запустити середньострокове бюджетне планування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Середньострокове бюджетне планування буде запущено у поточному році. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Середньострокове бюджетне планування... наші плани запустити це уже в цьому році”, — сказав О.Данилюк.
Він зазначив, що Мінфін на майбутньому засіданні уряду, яке відбудеться в середу, 8 лютого, презентує комплексне бачення середньострокового бюджетного планування.
Як повідомляв УНН, переговори України з Міжнародним валютним фондом перебувають на останніх етапах, обговорюються технічні моменти для отримання чергового траншу.