Минфин планирует в этом году запустить среднесрочное бюджетное планирование

"Среднесрочное бюджетное планирование ... наши планы запустить это уже в этом году", - сказал А.Данилюк.

Он отметил, что Минфин на предстоящем заседании правительства, которое состоится в среду, 8 февраля, представляет комплексное видение среднесрочного бюджетного планирования.

Как сообщал УНН, переговоры Украины с Международным валютным фондом находятся на последних этапах , обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.