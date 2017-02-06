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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин планирует в этом году запустить среднесрочное бюджетное планирование

Киев • УНН

 • 4247 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Среднесрочное бюджетное планирование будет запущено в текущем году. Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Минфин планирует в этом году запустить среднесрочное бюджетное планирование

"Среднесрочное бюджетное планирование ... наши планы запустить это уже в этом году", - сказал А.Данилюк.

Он отметил, что Минфин на предстоящем заседании правительства, которое состоится в среду, 8 февраля, представляет комплексное видение среднесрочного бюджетного планирования.

Как сообщал УНН, переговоры Украины с Международным валютным фондом находятся на последних этапах , обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Украинские Национальные Новости

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