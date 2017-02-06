Минфин планирует в этом году запустить среднесрочное бюджетное планирование
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Среднесрочное бюджетное планирование будет запущено в текущем году. Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Среднесрочное бюджетное планирование ... наши планы запустить это уже в этом году", - сказал А.Данилюк.
Он отметил, что Минфин на предстоящем заседании правительства, которое состоится в среду, 8 февраля, представляет комплексное видение среднесрочного бюджетного планирования.
Как сообщал УНН, переговоры Украины с Международным валютным фондом находятся на последних этапах , обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.