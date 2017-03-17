Мінфін оцінює зростання ВВП у 2016 році на рівні 2,2% - О.Маркарова (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство фінансів України оцінює зростання реального ВВП на рівні 2,2% порівняно з попереднім роком. Про це сьогодні сказала перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“У 2016 році ріст ВВП вже на сьогодні можна говорити про 2,2% проти (попереднього — ред.) прогнозу”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує у 2017 році ріст ВВП на рівні 3%.