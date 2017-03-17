Мінфін оцінює зростання ВВП у 2016 році на рівні 2,2% - О.Маркарова (доповнено)

“У 2016 році ріст ВВП вже на сьогодні можна говорити про 2,2% проти (попереднього — ред.) прогнозу”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує у 2017 році ріст ВВП на рівні 3%.