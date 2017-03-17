Минфин оценивает рост ВВП в 2016 году на уровне 2,2% - О.Маркарова (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство финансов Украины оценивает рост реального ВВП на уровне 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году рост ВВП уже сегодня можно говорить о 2,2% против (предыдущего - ред.) прогноза", - сообщила она.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует в 2017 году рост ВВП на уровне 3%.