Мінфін "нишком" бере кредити в іноземців - політик

За словами політика, українці повинні знати навіщо і на яких умовах наша країна бере у іноземців гроші під відсотки.

"Уряд повинен був опублікувати інформацію про те, для чого вони беруть кредит. Кредит повинен мати мету - це отримання прибутку, яка перевищує вартість відсотків по кредиту. Також потрібно публікувати умови кредиту і економічну вигоду від нього. Якщо відсотки за певним кредитом вищі за ринкові, це можна розцінювати як збитки держбюджету. Ну і, звичайно ж, такі кредити повинні бути схвалені ВР", - говорить він.

Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України досить вагомий, і дає негативний ефект, вважає Опанащенко.

"Сама політика щодо сільського господарства, вивезення сільгосппродукції, а також подальшого ввезення сільгосппродукції повинна бути відрегульована. Тому що вона не сприяє розвитку України, ось вам і фактор зовнішнього впливу. Адже торгівля зерном може бути тільки тоді, коли є надлишки. У будь-якій нормальній країні вивезення сільгосппродукції жорстко контролюється державою: спочатку забезпечують своїх громадян, і тільки потім - іноземців.

Але в Україні - інакше. Багато політиків, як і уряд, намагаються нас переконати в тому, що ми маємо безмежний запас зерна. Така позиція ставить країну в явно програшну позицію. Адже коли ми виходимо на зовнішній ринок зі словами: купіть, у нас цього товару багато, це як продаж підтриманої машини - точно задешево, нехай це буде і якісна машина", - пояснив він.

Україна живе за рахунок "проїдання" зовнішніх запозичень, вважає Опанащенко.

"Влітку ми продаємо нібито надлишки зерна, а взимку, коли стає питання в нестачі продукції, яку ми влітку вивезли за кордон, ми імпортуємо іноземний товар. Задорого, і, як правило, другосортну продукцію. У мене питання - якщо ми наше якісне зерно продали задешево, а потім купили погане і задорого, і під це ще взяли кредит, то це хіба політика? Швидше за все, так: це політика "проїдання" зовнішніх кредитів", - сказав він.

Нагадаємо, економісти критикують Кабмін за позику коштів у Cargill за завищеними відсотковими ставками. Також відомо, що Cargill здійснює свою фінансово-господарську діяльність в АПК України і часто потрапляє під підозру правоохоронців за фактом несплати податків.

Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція планує вручити підозру ексспіввласнику "Дельта банку" щодо незаконних оборудок з Cargill.