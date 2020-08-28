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Минфин “втихаря” берет кредиты у иностранцев - политик

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Получение правительством Украины кредитов от иностранцев должно согласовываться с Верховной Радой и быть публичным. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат VII созыва Михаил Опанащенко, комментируя согласованный правительством Украины заем от частной американской корпорации Cargill.

Минфин “втихаря” берет кредиты у иностранцев - политик

По словам политика, украинцы должны знать зачем и на каких условиях наша страна берет у иностранцев деньги под проценты.

“Правительство должно было опубликовать информацию о том, для чего они берут кредит. Кредит должен иметь цель — это получение прибыли, которая превышает стоимость процентов по кредиту. Также нужно публиковать условия кредита и экономическую выгоду от него. Если проценты по определенному кредиту выше рыночных, это можно расценивать как убытки госбюджету. Ну и, конечно же, такие кредиты должны быть одобрены ВР”, — говорит он.

Влияние транснациональных корпораций на экономику Украины достаточно весомое, и дает отрицательный эффект, считает Опанащенко.

“Сама политика относительно сельского хозяйства, вывоза сельхозпродукции, а также дальнейшего ввоза сельхозпродукции должна быть отрегулирована. Потому что она не способствует развитию Украины, и фактор внешнего влияния на лицо. Ведь торговля зерном может быть только тогда, когда есть излишки. В любой нормальной стране вывоз сельхозпродукции жестко контролируется государством: сначала обеспечивают своих граждан, и только потом — иностранцев.

Но в Украине — иначе. Многие политики, как и правительство, пытаются нас убедить в том, что мы имеем безграничный запас зерна. Такая позиция ставит страну в заведомо проигрышную позицию. Ведь когда мы выходим на внешний рынок со словами: купите, у нас этого товара много, это как продажа поддержанной машины — точно задешево, пускай это буде и качественная машина”, — обьяснил он.

Украина живет за счет “проедания” внешних заимствований, считает Опанащенко.

“Летом мы продаем якобы излишки зерна, а зимой, когда стает вопрос в нехватке продукции, которую мы летом вывезли за границу, мы импортируем иностранный товар. Задорого, и, как правило, второсортную продукцию. У меня вопрос — если мы наше качественное зерно продали задешево, а потом купили плохое и задорого, и под это еще взяли кредит, то это разве политика? Скорее всего, да: это политика „проедания“ внешних кредитов”, — сказал он.

Напомним, экономисты критикуют Кабмин за заем средств у Cargill по завышенным процентным ставкам. Также известно, что Cargill осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в АПК Украины и часто попадает под подозрение правоохранителей по факту неуплаты налогов.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция намерена вручить подозрение экс-совладельцу “Дельта банка” по незаконным сделкам с Cargill. 

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