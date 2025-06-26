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"Мінеральна угода США–Україна може бути зірвана легендарним українським шахраєм!" – Постернак

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Політичний аналітик Олег Постернак заявив про загрозу зриву стратегічної угоди між США та Україною у сфері мінеральних ресурсів, включно з літієм. Причиною може стати Володимир Ігнащенко, якого звинувачують у фальсифікації документів та введенні в оману обох сторін.

"Мінеральна угода США–Україна може бути зірвана легендарним українським шахраєм!" – Постернак

На своїй сторінці у Facebook політичний аналітик Олег Постернак опублікував тривожну заяву про загрозу зриву стратегічної угоди між США та Україною у сфері мінеральних ресурсів. За його словами, причиною може стати діяльність громадянина України Володимира Ігнащенка, який вже неодноразово фігурував у гучних корупційних скандалах, передає УНН.

"До моїх рук потрапив аналітичний звіт одного з провідних американських аналітичних центрів. Те, що я там прочитав, викликає не просто тривогу — це справжній сигнал SOS для всіх, хто вірить у прозоре партнерство між США та Україною.

Згідно з документом, громадянин України Володимир Ігнащенко — добре знаний у професійних колах як корупціонер епохи Януковича — фактично сфальсифікував свою роль у переговорах із американськими компаніями щодо українського літію. Найбільш шокуюче — у звіті зазначається, що Ігнащенко підробив документи, які мали б підтверджувати його зв’язок із впливовою американською корпорацією, і передав їх до українських міністерств.

Таким чином, він ввів в оману обидві сторони: американцям повідомив, що представляє Україну, а українським органам — що є представником США. Ця особа, фігурант кримінальних справ щодо підробки документів та корупції, знову готується "освоювати" державні кошти.

На кону — українські запаси літію, законні права на які вже належать американській компанії Critical Metals Corp, що котирується на біржі NASDAQ. Через махінації Ігнащенка одна американська компанія може подати до суду на іншу — у результаті обидві втратять доступ до стратегічного ресурсу, а Україна втратить угоду, інвестиції та міжнародну репутацію.

Нагадаю: саме Ігнащенко стояв за спробою впровадження фіктивної "прокладки", пов’язаної з оточенням Януковича, в історичну угоду про розподіл продукції між Shell і Україною. Зрештою Shell вийшла з проєкту, втративши понад 100 мільйонів доларів США.

На жаль, відсутність належної інституційної інфраструктури та хронічний кадровий голод знову відкрили двері для таких фігур, як Ігнащенко. Сподіваюся, що цього разу угода не буде зірвана і не потоне, як усі попередні проєкти, до яких він мав стосунок".

Угода про стратегічну співпрацю між Україною та США у сфері мінеральних ресурсів була підписана 30 квітня 2025 року. Вона передбачає партнерство у розвитку видобутку критично важливих корисних копалин, зокрема літію, рідкоземельних елементів і графіту, з метою зміцнення енергетичної незалежності Європи та західного світу.

У 2013 році між корпорацією Shell та урядом України було укладено угоду про розподіл продукції на Юзівському газовому родовищі. Проте вже у 2015 році Shell офіційно вийшла з проєкту, пославшись на форс-мажор та загострення безпекової ситуації на сході України. Як з’ясували ЗМІ та аналітики, вирішальну роль у цьому відіграла спроба впровадження до структури проєкту компанії-прокладки — СПК "Геосервіс", пов’язаної з оточенням Януковича. У підсумку Україна втратила один із наймасштабніших енергетичних інвестиційних проєктів за останні десятиліття.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Nasdaq
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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