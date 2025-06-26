"Минеральное соглашение США – Украина может быть сорвано легендарным украинским мошенником!" – Постернак

На своей странице в Facebook политический аналитик Олег Постернак опубликовал тревожное заявление об угрозе срыва стратегического соглашения между США и Украиной в сфере минеральных ресурсов. По его словам, причиной может стать деятельность гражданина Украины Владимира Игнащенко, который уже неоднократно фигурировал в громких коррупционных скандалах, передает УНН.

"В мои руки попал аналитический отчет одного из ведущих американских аналитических центров. То, что я там прочитал, вызывает не просто тревогу — это настоящий сигнал SOS для всех, кто верит в прозрачное партнерство между США и Украиной.

Согласно документу, гражданин Украины Владимир Игнащенко — хорошо известный в профессиональных кругах как коррупционер эпохи Януковича — фактически сфальсифицировал свою роль в переговорах с американскими компаниями относительно украинского лития. Наиболее шокирующее — в отчете отмечается, что Игнащенко подделал документы, которые должны были бы подтверждать его связь с влиятельной американской корпорацией, и передал их в украинские министерства.

Таким образом, он ввел в заблуждение обе стороны: американцам сообщил, что представляет Украину, а украинским органам — что является представителем США. Это лицо, фигурант уголовных дел по подделке документов и коррупции, снова готовится "осваивать" государственные средства.

На кону — украинские запасы лития, законные права на которые уже принадлежат американской компании Critical Metals Corp, котирующейся на бирже NASDAQ. Из-за махинаций Игнащенко одна американская компания может подать в суд на другую — в результате обе потеряют доступ к стратегическому ресурсу, а Украина потеряет соглашение, инвестиции и международную репутацию.

Напомню: именно Игнащенко стоял за попыткой внедрения фиктивной "прокладки", связанной с окружением Януковича, в историческое соглашение о разделе продукции между Shell и Украиной. В конце концов Shell вышла из проекта, потеряв более 100 миллионов долларов США.

К сожалению, отсутствие надлежащей институциональной инфраструктуры и хронический кадровый голод снова открыли двери для таких фигур, как Игнащенко. Надеюсь, что на этот раз сделка не будет сорвана и не утонет, как все предыдущие проекты, к которым он имел отношение".

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и США в сфере минеральных ресурсов было подписано 30 апреля 2025 года. Оно предусматривает партнерство в развитии добычи критически важных полезных ископаемых, в частности лития, редкоземельных элементов и графита, с целью укрепления энергетической независимости Европы и западного мира.

В 2013 году между корпорацией Shell и правительством Украины было заключено соглашение о разделе продукции на Юзовском газовом месторождении. Однако уже в 2015 году Shell официально вышла из проекта, сославшись на форс-мажор и обострение ситуации с безопасностью на востоке Украины. Как выяснили СМИ и аналитики, решающую роль в этом сыграла попытка внедрения в структуру проекта компании-прокладки — СПК "Геосервис", связанной с окружением Януковича. В итоге Украина потеряла один из самых масштабных энергетических инвестиционных проектов за последние десятилетия.