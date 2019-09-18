Мінер мосту Метро доставлений до відділення поліції - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловік, що погрожував підірвати міст Метро у Києві, доставлений до відділення поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам, передає кореспондент УНН.
“Зараз людина.. затримана, доставлена в відділення поліції, і, дякуючи Богу, без жертв і якихось втрат”, — сказав міністр.
З його слів, операція проводилась спецпідрозділом Нацполіції під керуванням генерала Крищенка.
Нагадаємо, поліція підтвердила затримання мінера на мосту Метро.
Раніше УНН повідомили, що правоохоронці встановили особу чоловіка.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.