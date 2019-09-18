Минер моста Метро доставлен в отделение полиции - Аваков

"Сейчас мужчина... задержан, доставлен в отделение полиции, и, слава Богу, без жертв и каких либо потерь", - сказал министр.

По его словам, операция проводилась спецподразделением Нацполиции под управлением генерала Крищенко.

Напомним, полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро.

Ранее УНН сообщили, что правоохранители установили личность мужчины.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧС поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.