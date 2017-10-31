Міненерговугілля рекомендувало підняти ціну на вугілля з листопада на 10%

"Міненерговугілля – 1 листопада 2017 року рекомендує підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей до 2425 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості", - йдеться у протоколі від 26 жовтня цього року.

Відповідно до документа, граничний рівень ціни 1 тонни вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ, що встановлений для державних вугільних підприємств на рівні 2200 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) не відповідає ринковим цінам.

Під час наради, згідно з протоколом, І.Насалик зазначив, що відповідно до котирувань форвардів на поставку вугілля в листопаді 2017 року – квітні 2018 року ціни на енергетичне вугілля збільшуються відносно середнього значення за останні 6 місяців.

Нагадаємо, у Міненерговугілля розраховують наступного тижня погасити заборгованість перед шахтарями.