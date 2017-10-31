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Міненерговугілля рекомендувало підняти ціну на вугілля з листопада на 10%

Міненерговугілля рекомендувало підняти ціну на вугілля з листопада на 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало з 1 листопада 2017 року підняти ціну вугілля з державних шахт для потреб ТЕС та ТЕЦ з 2200 до 2425 грн/тонну (без ПДВ та витрат на транспортування) при середній калорійності вугілля газової групи 5200 ккал. Про це йдеться у протоколі наради з питання визначення граничної ціни на вугільну продукцію, який затвердив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН.

"Міненерговугілля – 1 листопада 2017 року рекомендує підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей до 2425 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості", - йдеться у протоколі від 26 жовтня цього року.

Відповідно до документа, граничний рівень ціни 1 тонни вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ, що встановлений для державних вугільних підприємств на рівні 2200 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) не відповідає ринковим цінам.

Під час наради, згідно з протоколом, І.Насалик зазначив, що відповідно до котирувань форвардів на поставку вугілля в листопаді 2017 року – квітні 2018 року ціни на енергетичне вугілля збільшуються відносно середнього значення за останні 6 місяців.

Нагадаємо, у Міненерговугілля розраховують наступного тижня погасити заборгованість перед шахтарями.

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