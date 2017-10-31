Минэнергоугля рекомендовало поднять цену на уголь с ноября на 10%

"Минэнергоугля - 1 ноября 2017 года рекомендует повысить для государственных предприятий предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей к 2425 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) с учетом базовых показателей качества", - говорится в протоколе от 26 октября этого года.

Согласно документу, предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд ТЭС и ТЭЦ, установленный для государственных угольных предприятий на уровне 2200 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) не соответствует рыночным ценам.

Во время совещания, согласно протоколу, И.Насалик отметил, что в соответствии с котировками форвардов на поставку угля в ноябре 2017 года - апреле 2018 года цены на энергетический уголь увеличиваются относительно среднего значения за последние 6 месяцев.

Напомним, в Минэнергоугля рассчитывают на следующей неделе погасить задолженность перед шахтерами.