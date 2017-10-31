Минэнергоугля рекомендовало поднять цену на уголь с ноября на 10%

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24833 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145006 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112443 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113883 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110861 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106626 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103241 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150891 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 116640 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 107771 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 49356 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 45774 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 105404 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 105404 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 145456 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 154123 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 150888 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 150723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 107771 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120360 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 127035 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127350 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132030 просмотра
Актуальное
Минэнергоугля рекомендовало поднять цену на уголь с ноября на 10%

Минэнергоугля рекомендовало поднять цену на уголь с ноября на 10%

Киев  •  УНН

 • 8110 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало с 1 ноября 2017 года поднять цену угля из государственных шахт для нужд ТЭС и ТЭЦ с 2200 до 2425 грн / т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности угля газовой группы 5200 ккал. Об этом говорится в протоколе совещания по вопросу определения предельной цены на угольную продукцию, который утвердил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Минэнергоугля - 1 ноября 2017 года рекомендует повысить для государственных предприятий предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей к 2425 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) с учетом базовых показателей качества", - говорится в протоколе от 26 октября этого года.

Согласно документу, предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд ТЭС и ТЭЦ, установленный для государственных угольных предприятий на уровне 2200 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) не соответствует рыночным ценам.

Во время совещания, согласно протоколу, И.Насалик отметил, что в соответствии с котировками форвардов на поставку угля в ноябре 2017 года - апреле 2018 года цены на энергетический уголь увеличиваются относительно среднего значения за последние 6 месяцев.

Напомним, в Минэнергоугля рассчитывают на следующей неделе погасить задолженность перед шахтерами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы