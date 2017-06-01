Міненерговугілля посилило співпрацю з НАТО для боротьби з кіберзагрозами – Н.Бойко

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості посилило співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО для боротьби з кіберзагрозами. Про це сказала сьогодні на прес-конференції заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає кореспондент УНН.