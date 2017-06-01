Міненерговугілля посилило співпрацю з НАТО для боротьби з кіберзагрозами – Н.Бойко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості посилило співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО для боротьби з кіберзагрозами. Про це сказала сьогодні на прес-конференції заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає кореспондент УНН.
“Міністерство енергетики продовжує послідовно працювати над зміцненням енергетичної безпеки наших інфраструктурних об’єктів, так званої критичної інфраструктури. Для цього ми посилили співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО”, — сказала вона.
Заступник міністра повідомив, що Україна працює над тим, щоб розглянути можливість доручення до Центру енергетичної безпеки НАТО.
За словами Н.Бойко, посилення співпраці з Центром енергетичної безпеки НАТО викликане тим, що Україна перебуває у складних умовах гібридної війни з Росією.
“У нас є кілька напрямків роботи. По-перше, ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу кібербезпеку. Є низка спільних заходів, як з Центром НАТО, так і з іншими партнерами України. Паралельно з тим нам важливо підготувати наші внутрішні кадри, які зможуть пізніше забезпечити підтримку інфраструктури, і які зможуть пізніше працювати з тими загрозами, які зараз представляє сучасний світ”, — зазначила заступник міністра.
Н.Бойко, розповідаючи про боротьбу з кібератаками на енергетичні інфраструктурні об’єкти, повідомила, що їхнє відомство буде працювати над тим, щоб ІТ-спеціалісти отримали додатковий рівень кваліфікації міжнародного стандарту, щоб могти оперативно реагувати на такі загрози.
Також, підкреслила вона, має бути створена спеціальна інфраструктура, яка буде здатна реагувати на кіберзагрози.
Як повідомляв УНН, представники СБУ та Конгресу США обговорили боротьбу з кіберзагрозами зі сторони РФ.