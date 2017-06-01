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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минэнергоугля усилило сотрудничество с НАТО для борьбы с киберугрозами - Н.Бойко

Киев • УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности усилило сотрудничество с Центром энергетической безопасности НАТО для борьбы с киберугрозами. Об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает корреспондент УНН.

Минэнергоугля усилило сотрудничество с НАТО для борьбы с киберугрозами - Н.Бойко

"Министерство энергетики продолжает последовательно работать над укреплением энергетической безопасности наших инфраструктурных объектов, так называемой критической инфраструктуры. Для этого мы усилили сотрудничество с Центром энергетической безопасности НАТО", - сказала она.

Заместитель министра сообщил, что Украина работает над тем, чтобы рассмотреть возможность поручения в Центр энергетической безопасности НАТО.

По словам Н.Бойко, усиление сотрудничества с Центром энергетической безопасности НАТО вызвано тем, что Украина находится в сложных условиях гибридной войны с Россией.

"У нас есть несколько направлений работы. Во-первых, мы работаем над тем, чтобы укрепить нашу кибербезопасность. Есть ряд совместных мероприятий, как с Центром НАТО, так и с другими партнерами Украины. Параллельно с тем нам важно подготовить наши внутренние кадры, которые смогут позже обеспечить поддержку инфраструктуры, и которые смогут позже работать с теми угрозами, которые сейчас представляет современный мир", - отметила замминистра.

Н.Бойко, рассказывая о борьбе с кибератаками на энергетические инфраструктурные объекты, сообщила, что их ведомство будет работать над тем, чтобы ИТ-специалисты получили дополнительный уровень квалификации международного стандарта, чтобы быть оперативно реагировать на такие угрозы.

Также, подчеркнула она, должна быть создана специальная инфраструктура, которая будет способна реагировать на киберугрозы.

Как сообщал УНН, представители СБУ и Конгресса США обсудили борьбу с киберугрозами со стороны РФ.

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