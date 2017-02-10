Міненерговугілля: електроенергія на оптовому ринку здешевшає з 1 березня

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Він нагадав, що зниження оптової ціни вже відбулося з 1 січня.

"З 1 січня оптова ринкова ціна знизилася на 10% вперше за 25 років. З 1 березня ми її знижуємо ще на 5,7%", - додав він.

Нагадаємо, НКРЕКП розмежувала тарифи на електроенергію для промисловості.