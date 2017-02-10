Міненерговугілля: електроенергія на оптовому ринку здешевшає з 1 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Вартість електроенергії на оптовому ринку буде знижено з 1 березня. Про це під час години запитань до уряду у ВР заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
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Він нагадав, що зниження оптової ціни вже відбулося з 1 січня.
"З 1 січня оптова ринкова ціна знизилася на 10% вперше за 25 років. З 1 березня ми її знижуємо ще на 5,7%", - додав він.
Нагадаємо, НКРЕКП розмежувала тарифи на електроенергію для промисловості.