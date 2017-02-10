Минэнергоугля: электроэнергия на оптовом рынке подешевеет с 1 марта

Он напомнил, что снижение оптовой цены уже произошло с 1 января.

"С 1 января оптовая рыночная цена снизилась на 10% впервые за 25 лет. С 1 марта мы ее снижаем еще на 5,7%", - добавил он.

Напомним, НКРЭКУ разграничила тарифы на электроэнергию для промышленности.