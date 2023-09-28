Міненерго: уночі під час ворожого обстрілу було пошкоджено не ТЕС, а ТЕЦ на півдні
Київ • УНН
КИЇв. 28 вересня. УНН. Минулої ночі під час обстрілу російськими військами України було пошкоджено не ТЕС, а ТЕЦ на півдні, повідомили у Міненерго, пише УНН.
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"Міністерство енергетики України не підтверджує інформацію про обстріл у ніч на 28 вересня однієї з ТЕС у жодній частині країни. Усі теплові електростанції, які розташовані на контрольованій Україною території, - у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону - тривають ремонти та відновлення після обстрілів минулої зими. На жаль, минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено ТЕЦ (теплоелектроцентраль) в одному з міст на півдні країни", - ідеться у повідомленні міністерства у Facebook.
Як повідомляється, "зокрема, сталося загоряння складу". "Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала", - вказали у міністерстві.
Нагадаємо
В Укренерго раніше сьогодні повідомили, що 27 вересня ввечері "в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні".