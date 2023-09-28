Через ворожий удар є пошкодження ТЕС на півдні, по Україні без світла понад 400 міст і сіл - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Через обстріл ворогом напередодні зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні, загалом через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 404 населені пункти, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Генерація і споживання
"Учора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - повідомили в Укренерго.
Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії, як вказано, обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20. Тривають ремонти.
У середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка, 26 вересня.
Експорт/імпорт
Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 131 МВт·год. Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт·го.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових, повідомили в Укренерго.