Из-за вражеского удара есть повреждения ТЭС на юге, по Украине без света более 400 городов и сел - Укрэнерго

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Из-за обстрела врагом накануне была повреждена тепловая электростанция в южном регионе, в целом из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 404 населенных пункта, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - сообщили в Укрэнерго.

Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии, как указано, ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20. Продолжаются ремонты.

В среду, 27 сентября, вечерний максимум потребления был на уровне соответствующего показателя вторника, 26 сентября.

Экспорт/импорт

Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 131 МВт·час. Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5 305 МВт·ч.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит по ситуации безопасности и с разрешения военных, сообщили в Укрэнерго.

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