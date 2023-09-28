Минэнерго: ночью во время вражеского обстрела была повреждена не ТЭС, а ТЭЦ на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Прошлой ночью во время обстрела российскими войсками Украины была повреждена не ТЭС, а ТЭЦ на юге, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
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"Министерство энергетики Украины не подтверждает информацию об обстреле в ночь на 28 сентября одной из ТЭС ни в одной части страны. Все тепловые электростанции, которые расположены на контролируемой Украиной территории, - в работе. Они активно готовятся к новому отопительному сезону - продолжаются ремонты и восстановление после обстрелов прошлой зимой. К сожалению, минувшей ночью во время обстрела была повреждена ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) в одном из городов на юге страны", - говорится в сообщении министерства в Facebook.
Как сообщается, "в частности, произошло возгорание склада". "Силами спасателей пожар удалось потушить. ТЭЦ на момент обстрела не работала", - указали в министерстве.
Напомним
В Укрэнерго ранее сегодня сообщили, что 27 сентября вечером "в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе".