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Міненерго представило річні квоти підтримки відновлюваної енергетики та графік проведення "зелених" аукціонів

Міненерго представило річні квоти підтримки відновлюваної енергетики та графік проведення "зелених" аукціонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На розширеній нараді Міненерго презентувало проект квоти підтримки виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел, графік проведення аукціонів на 2021 рік та індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2022-2025 роки. Головуючою на заході виступила перша заступниця Міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

“Інформація про публічну презентацію квот викликала неабиякий ажіотаж серед представників галузі, що свідчить про зацікавленість інвесторів у майбутніх аукціонах”, — відмітила вона.

Міненерго було підготовлено максимально компромісне рішення щодо розмірів квоти та графіку проведення аукціонів, яке враховує стан та динаміку розвитку галузі, визначені Енергетичною стратегією України цільові показники в сфері ВДЕ, очікуваний попит на квоти, а також — технічну спроможність енергосистеми інтегрувати нові потужності з негарантованим графіком виробництва електричної енергії.

“Загальна потужність, що пропонується до розподілу на аукціонах у наступному році, складає 365 МВт. З яких ВЕС — 150 МВт, СЕС — 155 МВт (включаючи регіональну квоту та квоту для малої розподіленої генерації), інших видів (біомаса, біогаз, мГЕС) — 60 МВт”, — повідомили в пресслужбі.

Водночас показники на річних квот на 2022-2025 роки є індикативними та можуть бути переглянуті з урахуванням таких обставин:

  • фактичних результатів аукціонів 2021 року, зокрема, попиту на квоти та кінцевої ціни за кВт*год “зеленої” електроенергії, яка складеться за підсумками конкурсів;
  • стану будівництва нової високоманеврової генерації. Міненерго підготовлено зміни до Порядку проведення конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності, які найближчим часом будуть подані на розгляд Уряду.

Проведення перших конкурсів на будівництво високоманеврової генерації очікується у наступному році;

  • актуалізації показників Енергетичної стратегії України до 2035 року з урахуванням цілей “Європейської зеленої угоди”;
  • законодавчого врегулювання роботи систем накопичення енергії в ринку електричної енергії;
  • підготовки законодавчих змін щодо можливості проведення аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики разом з системами накопичення електричної енергії.

“Присутні на засіданні представники асоціацій та інвестори погодились, що в сучасних умовах рішення Міненерго є збалансованими. Водночас для посилення інтересу інвесторів до аукціонної моделі і, як наслідок, конкуренції та зниження поданих цінових заявок, важливе виконання поточних зобов’язань у рамках „зеленого“ тарифу та умов Меморандуму про взаєморозуміння”, — резюмували у Міненерго.

Нагадаємо, раніше Буславець домовилась з інвесторами у “зелену” енергетику знизити тарифи.

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