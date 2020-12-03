Минэнерго представило годовые квоты поддержки возобновляемой энергетики и график проведения "зеленых" аукционов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На расширенном совещании Минэнерго представило проект квоты поддержки производства электрической энергии из возобновляемых источников, график проведения аукционов на 2021 год и индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2022-2025 годы. Председательствующей на мероприятии выступила первая заместитель Министра энергетики Ольга Буславец, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Информация о публичной презентации квот вызвала большой ажиотаж среди представителей отрасли, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов в будущих аукционах”, — отметила она.
Минэнерго было подготовлено максимально компромиссное решение относительно размеров квоты и графика проведения аукционов, которое учитывает состояние и динамику развития отрасли, определены Энергетической стратегией Украины целевые показатели в сфере ВИЭ, ожидаемый спрос на квоты, а также — техническую способность энергосистемы интегрировать новые мощности с негарантированным графиком производства электрической энергии.
“Общая мощность предлагается к распределению на аукционах в следующем году, составляет 365 МВт. Из которых ВЭС — 150 МВт, СЭС — 155 МВт (включая региональную квоту и квоту для малой распределенной генерации), других видов (биомасса, биогаз, МГЭС) — 60 МВт”, — сообщили в пресс-службе.
В то же время показатели на годовом квот на 2022-2025 годы являются индикативными и могут быть пересмотрены с учетом следующих обстоятельств:
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- фактических результатов аукционов 2021, в частности, спроса на квоты и конечной цены за кВт*ч “зеленой” электроэнергии, которая сложится по итогам конкурсов;
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- состояния строительства новой высокоманевренной генерации. Минэнерго подготовлены изменения в Порядок проведения конкурсов на строительство новой генерирующей мощности, которые в ближайшее время будут представлены на рассмотрение правительства.
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Проведение первых конкурсов на строительство высокоманевренной генерации ожидается в следующем году;
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- актуализации показателей Энергетической стратегии Украины до 2035 года с учетом целей “Европейского зеленого соглашения”;
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- законодательного урегулирования работы систем накопления энергии в рынке электрической энергии;
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- подготовки законодательных изменений относительно возможности проведения аукционов на строительство объектов возобновляемой энергетики вместе с системами накопления электрической энергии.
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“Присутствующие на заседании представители ассоциаций и инвесторы согласились, что в современных условиях решение Минэнерго являются сбалансированными. В то же время для усиления интереса инвесторов к аукционной модели и, как следствие, конкуренции и снижения поданных ценовых заявок, важно выполнение текущих обязательств в рамках „зеленого“ тарифа и условий Меморандума о взаимопонимании”, — резюмировали в Минэнерго.
Напомним, ранее Буславец договорилась с инвесторами в “зеленую” энергетику снизить тарифы.