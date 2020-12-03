Минэнерго представило годовые квоты поддержки возобновляемой энергетики и график проведения "зеленых" аукционов

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 9151 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 38153 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 93196 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104266 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119816 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153685 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200967 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195987 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 284532 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 337040 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

3 марта, 21:47 • 35562 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 61915 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 39165 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 52107 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 35857 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 337040 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 289457 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 444156 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 410018 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 392966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 111994 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 190730 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 218651 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198317 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 284533 просмотра
Актуальное
Минэнерго представило годовые квоты поддержки возобновляемой энергетики и график проведения "зеленых" аукционов

Минэнерго представило годовые квоты поддержки возобновляемой энергетики и график проведения "зеленых" аукционов

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На расширенном совещании Минэнерго представило проект квоты поддержки производства электрической энергии из возобновляемых источников, график проведения аукционов на 2021 год и индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2022-2025 годы. Председательствующей на мероприятии выступила первая заместитель Министра энергетики Ольга Буславец, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Информация о публичной презентации квот вызвала большой ажиотаж среди представителей отрасли, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов в будущих аукционах”, — отметила она.

Минэнерго было подготовлено максимально компромиссное решение относительно размеров квоты и графика проведения аукционов, которое учитывает состояние и динамику развития отрасли, определены Энергетической стратегией Украины целевые показатели в сфере ВИЭ, ожидаемый спрос на квоты, а также — техническую способность энергосистемы интегрировать новые мощности с негарантированным графиком производства электрической энергии.

“Общая мощность предлагается к распределению на аукционах в следующем году, составляет 365 МВт. Из которых ВЭС — 150 МВт, СЭС — 155 МВт (включая региональную квоту и квоту для малой распределенной генерации), других видов (биомасса, биогаз, МГЭС) — 60 МВт”, — сообщили в пресс-службе.

В то же время показатели на годовом квот на 2022-2025 годы являются индикативными и могут быть пересмотрены с учетом следующих обстоятельств:

  • фактических результатов аукционов 2021, в частности, спроса на квоты и конечной цены за кВт*ч “зеленой” электроэнергии, которая сложится по итогам конкурсов;
  • состояния строительства новой высокоманевренной генерации. Минэнерго подготовлены изменения в Порядок проведения конкурсов на строительство новой генерирующей мощности, которые в ближайшее время будут представлены на рассмотрение правительства.

Проведение первых конкурсов на строительство высокоманевренной генерации ожидается в следующем году;

  • актуализации показателей Энергетической стратегии Украины до 2035 года с учетом целей “Европейского зеленого соглашения”;
  • законодательного урегулирования работы систем накопления энергии в рынке электрической энергии;
  • подготовки законодательных изменений относительно возможности проведения аукционов на строительство объектов возобновляемой энергетики вместе с системами накопления электрической энергии.

“Присутствующие на заседании представители ассоциаций и инвесторы согласились, что в современных условиях решение Минэнерго являются сбалансированными. В то же время для усиления интереса инвесторов к аукционной модели и, как следствие, конкуренции и снижения поданных ценовых заявок, важно выполнение текущих обязательств в рамках „зеленого“ тарифа и условий Меморандума о взаимопонимании”, — резюмировали в Минэнерго.

Напомним, ранее Буславец договорилась с инвесторами в “зеленую” энергетику снизить тарифы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы