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Міненерго повідомило постачальника газу "останньої надії"

Міненерго повідомило постачальника газу "останньої надії"

Київ • УНН

 • 16052 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні у Міністерстві енергетики визначили постачальника "останньої надії" на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "ГК "Нафтогаз України", повідомляє УНН.

Відповідне рішення сьогодні прийняла Конкурсна комісія з визначення постачальника "останньої надії". "За" проголосували 5 членів комісії. Цінова пропозиція ТОВ "ГК «Нафтогаз України" – 2711,86 грн за тис. куб. м з ПДВ з націнкою 0%.

Всього на конкурс подали свої пропозиції три компанії. Після детального розгляду документів за рішенням комісії одна з компаній не була допущена до конкурсу.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №529 від від 25 червня 2020 р. обрання переможця конкурсу здійснюється шляхом голосування членів конкурсної комісії за допущеного кандидата, який запропонував найнижче значення ціни природного газу, за якою постачальник “останньої надії” постачає природний газ споживачу, що розрахована відповідно до формули з чітким визначенням розміру націнки постачальника “останньої надії” та повинна бути не вище, ніж на 20% максимальної ціни, що склалася на ринку природного газу за попередній місяць.

Довідка. Постачальник "останньої надії" — компанія, яка протягом 60 днів повинна постачати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника.

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