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Минэнерго сообщило поставщика газа "последней надежды"

Минэнерго сообщило поставщика газа "последней надежды"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика "последней надежды" на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины", сообщает УНН.

Соответствующее решение сегодня приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика "последней надежды". "За" проголосовали 5 членов комиссии. Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.

Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

Согласно постановлению Кабинета министров №529 от от 25 июня 2020 г. выбор победителя конкурса осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии относительно допущенного кандидата, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой поставщик "последней надежды" поставляет природный газ потребителю, которая рассчитана в соответствии формуле с четким определением размера наценки поставщика "последней надежды" и должна быть не выше, чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Справка. Поставщик "последней надежды" - компания, которая в течение 60 дней должна поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

Украинские Национальные Новости

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