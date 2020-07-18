Міненерго підвело підсумки тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Міненерго оприлюднило дайджест подій в енергетиці України за останній тиждень, повідомляє УНН.
Так, днями було призначено двох заступників міністра енергетики. Олександр Зорін опікуватиметься поточними питаннями вугільної галузі. Максим Немчинов відповідатиме за реформу вугільної галузі та питаннями нафтогазового сектору. Також Міненерго підшукує кандидатуру на посаду начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості.
Значний резонанс в енергетиці цього тижня викликав супротив ВР приймати урядовий законопроект, який містить меморандум з виробниками “зеленої” енергетики, зокрема, щодо зниження “зеленого” тарифу. Законопроект мали ухвалити на цьому тижні, але він був заспамлений правками і заблокований.
“Через зволікання із прийняттям законопроекту щодо зниження "зелених“ тарифів щодня зростає заборгованість на ринку електроенергії. Місяць затримки із прийняттям урядового законопроекту "Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії“ №3658 призведе до того, що споживачі вже будуть вимушені переплатити по завищеному "зеленому“ тарифу більше ніж 900 млн грн”, — інформують в Міненерго.
Водночас, цього тижня набув чинності закон України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії” №719-ІХ. Закон спрямований на врегулювання заборгованості, яка утворилася за результатами роботи оптового ринку електричної енергії станом на 01.07.2019 р.
“Це дозволить оздоровити фінансовий стан державних енергогенеруючих підприємств та покращити рівень розрахунків вже в новому ринку електричної енергії”, — наголошують у відомстві.
Також Міненерго повідомляє, що за ініціативи в.о. міністра енергетики Ольги Буславець в Україні розпочала роботу місія Світового банку з вивчення ситуації в енергетиці.
Спеціальна місія фахівців Світового банку вивчає ситуацію в енергетиці України з метою знаходження найоптимальніших механізмів підтримки галузі.
Місія охоплює ключові системні питання:
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- вирішення проблем відновлюваної енергетики в контексті нової законодавчої бази для реструктуризації “зеленого тарифу”;
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- раціоналізацію споживчих тарифів;
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- комплексний план фінансового оздоровлення НЕК “Укренерго”;
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- підтримку Світовим банком НЕК “Укренерго” в роботі над об’єднанням і синхронізацією з європейською енергосистемою;
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- підтримку Світовим банком Оператора газотранспортної системи України в роботі над модернізацією інфраструктури Оператора ГТС.
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