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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37877 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102216 просмотра

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4 марта, 14:27 • 107121 просмотра

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4 марта, 13:46 • 134358 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110931 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 131832 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102150 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

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Минэнерго подвело итоги недели

Минэнерго подвело итоги недели

Киев  •  УНН

 • 13320 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Минэнерго опубликовало дайджест событий в энергетике Украины за последнюю неделю, сообщает УНН.

Так, на днях было назначено двух заместителей министра энергетики. Александр Зорин будет заниматься текущими вопросами угольной отрасли. Максим Немчинов будет отвечать за реформу угольной отрасли и вопросы нефтегазового сектора. Также Минэнерго подыскивает кандидатуру на должность начальника Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности.

Значительный резонанс в энергетике на этой неделе вызвало сопротивление ВР принимать правительственный законопроект, который содержит меморандум с производителями "зеленой" энергетики, в частности, снижение "зеленого" тарифа. Законопроект должны были принять на этой неделе, но он был заспамлен правками и заблокирован.

"Из-за промедления с принятием законопроекта по снижению "зеленых" тарифов ежедневно растет задолженность на рынке электроэнергии. Месяц задержки с принятием правительственного законопроекта "Об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №3658 приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому" тарифу более 900 млн грн", - информируют в Минэнерго.

В то же время, на этой неделе вступил в силу Закон Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" №719-ІХ. Закон направлен на урегулирование задолженности, которая образовалась по результатам работы оптового рынка электрической энергии по состоянию на 01.07.2019 г.

"Это позволит оздоровить финансовое состояние государственных энергогенерирующих предприятий и улучшить уровень расчетов уже в новом рынке электрической энергии", - отмечают в ведомстве.

Также Минэнерго сообщает, что по инициативе и.о. министра энергетики Ольги Буславец в Украине начала работу миссия Всемирного банка по изучению ситуации в энергетике.

Специальная миссия специалистов Всемирного банка изучает ситуацию в энергетике Украины с целью нахождения оптимальных механизмов поддержки отрасли.

Миссия охватывает ключевые системные вопросы:

  • решение проблем возобновляемой энергетики в контексте новой законодательной базы для реструктуризации "зеленого тарифа";
  • рационализацию потребительских тарифов;
  • комплексный план финансового оздоровления НЭК "Укрэнерго";
  • поддержку Всемирным банком НЭК "Укрэнерго" в работе над объединением и синхронизацией с европейской энергосистемой;
  • поддержку Всемирным банком Оператора газотранспортной системы Украины в работе над модернизацией инфраструктуры Оператора ГТС.
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