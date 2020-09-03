Міненерго оцінює ситуацію на шахті "Надія" як безпрецедентну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ситуація на шахті “Надія” є безпрецедентною, оскільки держава не має відношення до накопиченої на підприємстві заборгованості із заробітної плати та водночас не може стояти осторонь кризової ситуації, в яку потрапили гірники, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Міненерго ініціювало спецзасідання за участі представників Мінекономіки та Мінфіну для оперативного вирішення питання.
“Як вже зазначалося, кошти мають бути виділені з резервного фонду держави і мають бути повернені до кінця бюджетного року. Водночас необхідно обрати алгоритм дій, який би дозволив державі надати таку поворотну допомогу в даному випадку в рамках закону”, — зазначили у відомстві.
У Міненерго поінформували, що вже домовилося з ПАТ “Центренерго” та ДП “Калуська ТЕЦ-НОВА” про виділення платежів шахті “Надія” в розмірі 8,7 млн грн за вугільну продукцію. Кошти вже надійшли на рахунки шахти та спрямовані на виплату заробітної плати.
Окрім того, Міністерство направило результати фінансового аудиту підприємства для притягнення до відповідальності колишніх керівників шахти “Надія”, які довели її до такого стану.
“Інтереси гірників у кримінальному провадженні представлятиме радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець”, — зазначили у Міненерго.
Нагадаємо, проведений фахівцями Міненерго аудит виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва шахти “Надія” та значні збитки, нанесені підприємству. Зокрема, приписки обсягів видобутого вугілля призвели до незаконних витрат майже на 50 млн грн, заниження цін на вугільну продукцію спричинило недоотримання доходів сумою понад 36 млн грн, закупівлі за завищеними цінами — завдали збитки близько 20 млн грн.
Водночас, колишні керівники шахти отримували понад мільйон гривень зарплати на рік.