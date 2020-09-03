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Минэнерго оценивает ситуацию на шахте "Надежда" как беспрецедентную

Киев • УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Ситуация на шахте "Надежда" является беспрецедентным, поскольку государство не имеет отношения к накопленной на предприятии задолженности по заработной плате и одновременно не может стоять в стороне кризисной ситуации, в которую попали горняки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минэнерго оценивает ситуацию на шахте "Надежда" как беспрецедентную

Минэнерго инициировало спецзаседание при участии представителей Минэкономики и Минфина для оперативного решения вопроса.

“Как уже отмечалось, средства должны быть выделены из резервного фонда государства и должны быть возвращены до конца бюджетного года. Вместе с тем необходимо выбрать алгоритм действий, который бы позволил государству предоставить такую возвратную помощь в данном случае в рамках закона”, — отметили в ведомстве.

В Минэнерго сообщили, что уже договорился с ПАО “Центрэнерго” и ГП “Калушская ТЭЦ-НОВА” о выделении платежей шахте “Надежда” в размере 8,7 млн грн за угольную продукцию. Средства уже поступили на счета шахты и направлены на выплату заработной платы.

Кроме того, Министерство направило результаты финансового аудита предприятия для привлечения к ответственности бывших руководителей шахты “Надежда”, которые довели ее до такого состояния.

“Интересы горняков в уголовном производстве будет представлять советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец”, — отметили в Минэнерго.

Напомним, проведенный специалистами Минэнерго аудит обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства шахты “Надежда” и значительные убытки, нанесенные предприятию. В частности, приписки объемов добытого угля привели к незаконным расходам почти на 50 млн грн, занижение цен на угольную продукцию привело недополучения доходов на сумму свыше 36 млн грн, закупки по завышенным ценам — нанесли убытки около 20 млн грн.

В то же время, бывшие руководители шахты получали более миллиона гривен зарплаты в год.

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