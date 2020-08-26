Міненерго: німецький бізнес зацікавлений у реалізації нових проєктів в енергетичній галузі України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Для європейського бізнесу український енергетичний ринок є одним із найперспективніших серед східноєвропейських країн для реалізації інвестиційних проектів. Як відзначили у пресслужбі Міненерго, це підтвердила дискусія в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець з представниками крупних німецьких компаній під час бізнес-сніданку у Берліні, передає УНН.
“Німецький бізнес почув запрошення Президента України Володимира Зеленського інвестувати в Україну і демонструє готовність до нового партнерства у сфері відновлюваної енергетики, водневої та гідроенергетики енергетики, біоенергетики”, — зазначила Буславець.
Вона наголосила, що український ринок — дуже перспективний з точки зору залучення інвестицій.
“Зараз енергетичний сектор стає все більш сталим та зрозумілим для інвесторів. Наш енергетичний ринок є надзвичайно привабливим для залучення інвестицій в сегменті відновлюваної енергетики, виробництва водню, запровадження технологій високоманеврової генерації, систем акумулювання енергії. Обсяг такого ринку на найближчі кілька років становить до 2 ГВт. Для забезпечення цієї потреби на умовах конкурсу будуватиметься нова генерація, і німецький бізнес, маючи відповідний досвід та ресурси, може брати участь у таких проектах. Також реалізовуватимуться проєкти „energy storage“, спрямовані на вирішення проблемних питань балансування об’єднаної енергетичної системи в умовах стрімкого зростання енергії з ВДЕ”, — наголосила Ольга Буславець під час зустрічі з бізнесом.
Німецький бізнес висловив зацікавленість у співробітництві в гідроенергетиці.
Коментуючи це, Ольга Буславець повідомила, що Україна плануємо найближчим часом розпочати низку проєктів з будівництва ГАЕС, реконструкції ГЕС та розвитку міні- та малих ГЕС потужністю від 1 до 10 мВт, які мають стати вагомою складовою енергозабезпечення для регіонів України.
Під час зустрічі представникам німецької бізнес-спільноти було презентовано інвестиційні проекти зеленої енергетики, серед яких об’єкти гідроенергетики, вітроенергетики та сонячної енергетики, біоенергетики, зокрема виробництво біоетанола з нейтральним рівнем СО2 та зеленого водню.
Німецькому бізнесу також було запропоновано розглянути можливості використовувати території та інфраструктуру шахт, які будуть закриватися, для започаткування нових інноваційно-інвестиційних проектів.
Очільниця Міненерго запевнила представників бізнесу в тому, що Україна зацікавлена в залученні інвестицій в енергетичний сектор і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль приділяє особливу увагу саме інвестиційним проектам в енергетичному секторі.
“Глава української держави неодноразово наголошував на важливості залучення міжнародних партнерів та готовності забезпечити їм комфортні, зрозумілі та прозорі умови роботи у нашій державі. Зі свого боку, Міністерство та я особисто готова всебічно сприяти німецькій бізнес-спільноті, фондам та організаціям у роботі на українському енергетичному ринку”, — підсумувала Ольга Буславець.