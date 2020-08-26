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Минэнерго: немецкий бизнес заинтересован в реализации новых проектов в энергетической отрасли Украины

Киев • УНН

 • 13875 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Для европейского бизнеса украинский энергетический рынок является одним из самых перспективных среди восточноевропейских стран для реализации инвестиционных проектов. Как отметили в пресс-службе Минэнерго, это подтвердила дискуссия и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с представителями крупных немецких компаний во время бизнес-завтрака в Берлине, передает УНН.

Минэнерго: немецкий бизнес заинтересован в реализации новых проектов в энергетической отрасли Украины

"Немецкий бизнес услышал приглашение Президента Украины Владимира Зеленского инвестировать в Украину и демонстрирует готовность к новому партнерству в сфере возобновляемой энергетики, водородной и гидроэнергетики энергетики, биоэнергетики", - отметила Буславец.

Она отметила, что украинский рынок - очень перспективный с точки зрения привлечения инвестиций.

"Сейчас энергетический сектор становится все более устойчивым и понятным для инвесторов. Наш энергетический рынок является чрезвычайно привлекательным для привлечения инвестиций в сегменте возобновляемой энергетики, производства водорода, внедрения технологий высокоманевренных генераций, систем аккумулирования энергии. Объем такого рынка на ближайшие несколько лет составляет до 2 ГВт. Для обеспечения этой потребности на условиях конкурса будет строиться новое поколение, и немецкий бизнес, имея соответствующий опыт и ресурсы, может участвовать в таких проектах. Также будут реализовываться проекты "energy storage", направленные на решение проблемных вопросов балансировки объединенной энергетической системы в условиях стремительного роста энергии из ВИЭ", - отметила Ольга Буславец во время встречи с бизнесом.

Немецкий бизнес выразил заинтересованность в сотрудничестве в гидроэнергетике.

Комментируя это, Ольга Буславец сообщила, что Украина планирует в ближайшее время начать ряд проектов по строительству ГАЭС, реконструкции ГЭС и развития мини- и малых ГЭС мощностью от 1 до 10 мВт, которые должны стать важной составляющей энергообеспечения для регионов Украины.

Во время встречи представителям немецкого бизнес-сообщества были представлены инвестиционные проекты зеленой энергетики, среди которых объекты гидроэнергетики, ветроэнергетики и солнечной энергетики, биоэнергетики, в частности производство биоэтанола с нейтральным уровнем СО2 и зеленого водорода.

Немецкому бизнесу также было предложено рассмотреть возможности использовать территории и инфраструктуру шахт, которые будут закрываться, для начала новых инновационно-инвестиционных проектов.

Руководительница Минэнерго заверила представителей бизнеса в том, что Украина заинтересована в привлечении инвестиций в энергетический сектор и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уделяет особое внимание именно инвестиционным проектам в энергетическом секторе.

"Глава украинского государства неоднократно подчеркивал важность привлечения международных партнеров и готовность обеспечить им комфортные, понятные и прозрачные условия работы в нашей стране. Со своей стороны, Министерство и я лично готова всесторонне содействовать немецкому бизнес-сообществу, фондам и организациям в работе на украинском энергетическом рынке", - подытожила Ольга Буславец.

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