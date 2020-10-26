Мінекономіки прогнозує суттєвий спад середньої врожайності кукурудзи і соняшника
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні у цьому році найбільший за останні чотири роки спад середньої урожайності прогнозується щодо кукурудзи, соняшника, сої - через посуху. Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в пресслужбі Мінекономіки.
“Наслідки посухи найбільш яскраво проявляються на урожайності культур. Порівнювати урожайність з попереднім роком не зовсім коректно, оскільки останні два роки Україна мала високі врожаї. Тому було здійснено обчислення середньої урожайності за останні 4 роки з 2016 по 2019 років, і цю середню величину урожайності порівняно з урожайністю 2020 року. Найбільший спад урожайності кукурудзи. Далі: соняшник, соя, ріпак, горох, цукрові буряки, пшениця. Урожайність ячменю близька до середньої за 4 попередні роки, а урожайність гречки виросла”, — йдеться у відповіді на запит.
Повідомляється, що вищевказане стосується середньої по Україні урожайності.
“В розрізі областей ці дані мають свою власну специфіку. Наприклад, Чернігівська область має ріст урожайності майже по всіх основних культурах, а в Одеській немає жодної культури, урожайність якої виросла”, — зазначається у відповіді на запит.
Окрім того, на врожайність впливають не тільки погодні умови, але й технології вирощування, наприклад, терміни посіву, внесення мінеральних добрив, зрошення, тощо.
Як повідомлялося, урожай зернових в Україні у 2019 році становив майже 75 млн тонн.
Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня зібрано 62,2 млн тонн зерна, що становить 80% від прогнозу.