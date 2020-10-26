Мінекономіки прогнозує суттєвий спад середньої врожайності кукурудзи і соняшника

ukru
18:06 • 5144 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 50158 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 103025 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 110609 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112833 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 144518 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124158 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124128 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123556 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107375 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 71725 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 83027 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101856 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100604 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 67989 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 53815 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 67989 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 60783 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 144508 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 41321 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 51164 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105848 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124336 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123854 перегляди
Актуальне
Мінекономіки прогнозує суттєвий спад середньої врожайності кукурудзи і соняшника

Мінекономіки прогнозує суттєвий спад середньої врожайності кукурудзи і соняшника

Київ • УНН

 • 35489 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні у цьому році найбільший за останні чотири роки спад середньої урожайності прогнозується щодо кукурудзи, соняшника, сої - через посуху. Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в пресслужбі Мінекономіки.

“Наслідки посухи найбільш яскраво проявляються на урожайності культур. Порівнювати урожайність з попереднім роком не зовсім коректно, оскільки останні два роки Україна мала високі врожаї. Тому було здійснено обчислення середньої урожайності за останні 4 роки з 2016 по 2019 років, і цю середню величину урожайності порівняно з урожайністю 2020 року. Найбільший спад урожайності кукурудзи. Далі: соняшник, соя, ріпак, горох, цукрові буряки, пшениця. Урожайність ячменю близька до середньої за 4 попередні роки, а урожайність гречки виросла”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що вищевказане стосується середньої по Україні урожайності.

“В розрізі областей ці дані мають свою власну специфіку. Наприклад, Чернігівська область має ріст урожайності майже по всіх основних культурах, а в Одеській немає жодної культури, урожайність якої виросла”, — зазначається у відповіді на запит.

Окрім того, на врожайність впливають не тільки погодні умови, але й технології вирощування, наприклад, терміни посіву, внесення мінеральних добрив, зрошення, тощо.

Як повідомлялося, урожай зернових в Україні у 2019 році становив майже 75 млн тонн.

Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня зібрано 62,2 млн тонн зерна, що становить 80% від прогнозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92