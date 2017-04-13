Мінагрополітики заявило про підготовлену інфраструктуру для ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Наразі підготовлено інфраструктуру для функціонування ринку землі та удосконалення Державного кадастру. Спільно з експертним середовищем завершується робота над відповідними законопроектами. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"На сьогодні вже організовані консультації з громадськістю та іншими зацікавленими учасниками аграрного ринку щодо оптимальної моделі впровадження ринку землі", - зазначив Т.Кутовий.
За словами міністра, завершується робота над законопроектами “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”, “Про консолідацію земель” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення”.
Також, міністр поінформував про впровадження інформаційних технологій в земельних відносинах. Так, вже діють 2 нові електронні послуги: видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (надано 135 тис. витягів) та замовлення витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку (замовлено 27,6 тис. витягів).
"Нагадаю, що минулого року було запроваджено принцип екстериторіальності у розгляді земельних питань. Таким чином, ми ввели нову антикорупційну практику, яка сильно скорочує усі маневри, пов’язані з будь-якими корупційними зловживаннями", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, Прем'єр назвав основні параметри земельної реформи.