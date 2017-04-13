Минагрополитики заявило о подготовленой инфраструктуре для рынка земли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50043 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104639 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160990 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117788 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107196 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103679 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154875 просмотра

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Минагрополитики заявило о подготовленой инфраструктуре для рынка земли

Минагрополитики заявило о подготовленой инфраструктуре для рынка земли

Киев  •  УНН

 • 13283 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сейчас подготовлено инфраструктуру для функционирования рынка земли и усовершенствования Государственного кадастра. Совместно с экспертной средой завершается работа над соответствующими законопроектами. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На сегодня уже организованы консультации с общественностью и другими заинтересованными участниками аграрного рынка относительно оптимальной модели внедрения рынка земли", - отметил Т.Кутовый.

По словам министра, завершается работа над законопроектами "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О консолидации земель" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Также, министр проинформировал о внедрении информационных технологий в земельных отношениях. Так, уже действуют 2 новые электронные услуги: выдача выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке (предоставлено 135 тыс. выписок) и заказ выписки из технической документации о нормативной денежной оценке (заказано 27,6 тыс. выписок).

"Напомню, что в прошлом году был введен принцип экстерриториальности в рассмотрении земельных вопросов. Таким образом, мы ввели новую антикоррупционную практику, сильно сокращает все маневры, связанные с любыми коррупционными злоупотреблениями", - подчеркнул министр.

Напомним, Премьер назвал основные параметры земельной реформы.

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