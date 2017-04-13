Минагрополитики заявило о подготовленой инфраструктуре для рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сейчас подготовлено инфраструктуру для функционирования рынка земли и усовершенствования Государственного кадастра. Совместно с экспертной средой завершается работа над соответствующими законопроектами. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На сегодня уже организованы консультации с общественностью и другими заинтересованными участниками аграрного рынка относительно оптимальной модели внедрения рынка земли", - отметил Т.Кутовый.
По словам министра, завершается работа над законопроектами "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О консолидации земель" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Также, министр проинформировал о внедрении информационных технологий в земельных отношениях. Так, уже действуют 2 новые электронные услуги: выдача выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке (предоставлено 135 тыс. выписок) и заказ выписки из технической документации о нормативной денежной оценке (заказано 27,6 тыс. выписок).
"Напомню, что в прошлом году был введен принцип экстерриториальности в рассмотрении земельных вопросов. Таким образом, мы ввели новую антикоррупционную практику, сильно сокращает все маневры, связанные с любыми коррупционными злоупотреблениями", - подчеркнул министр.
Напомним, Премьер назвал основные параметры земельной реформы.