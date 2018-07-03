Мінагрополітики: закупівля молока у населення триватиме до 2022 року

“До 1 січня 2020 року молоко другого класу буде прийматися переробними підприємствами на будь-які цілі. З 1 січня 2020 року по 1 січня 2022 року буде встановлено перехідний період, протягом якого молоко 2-го ґатунку буде продовжувати прийматись, але вже виключно в технічних цілях для виробництва нехарчових продуктів (наприклад, кормів для тварин або казеїну)”, — сказала Ковальова.

Раніше повідомлялось, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду на нові вимоги до молока, прописані у стандарті ДСТУ 3662:2015, буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Україна мала перейти на цей стандарт з 1 січня 2018 року. Проте, Мінагрополітики ініціювало відтермінування набуття чинності оновленого стандарту до 1 липня 2018 року.

Зауважимо, водночас, до 1 січня 2020 року для молока гатунку "другий" продовжить діяти старий стандарт ДСТУ 3662: 97.