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Минагрополитики: закупка молока у населения продолжится до 2022 года

Минагрополитики: закупка молока у населения продолжится до 2022 года

Киев  •  УНН

 • 21412 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. С 1 июля никаких запретов на закупку молока второго сорта не вводится. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики Елена Ковалева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

“К 1 января 2020 года молоко второго класса будет приниматься перерабатывающими предприятиями на любые цели. С 1 января 2020 года по 1 января 2022 года будет установлен переходный период, в течение которого молоко 2-го сорта будет продолжать приниматься, но уже исключительно в технических целях для производства непищевых продуктов (например, кормов для животных или казеина)”, — сказала Ковалева.

Ранее сообщалось, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода на новые требования к молоку, прописанные в стандарте ДСТУ 3662: 2015, будет ограничено, однако разрешено в производстве непищевых продуктов, например, кормов для животных или казеина. Украина должна была перейти на этот стандарт с 1 января 2018 года. Однако, Минагрополитики инициировало отсрочку вступления в силу обновленного стандарта до 1 июля 2018 года.

Отметим, вмсете с тем, до 1 января 2020 года для молока сорта “второй” продолжит действовать старый стандарт ДСТУ 3662: 97.

Украинские Национальные Новости

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