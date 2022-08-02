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Мінагрополітики: до виходу з українських портів готові 15 суден із сільгосппродукцією

Мінагрополітики: до виходу з українських портів готові 15 суден із сільгосппродукцією

Київ • УНН

 • 397942 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Міністерство аграрної політики та продовольства підтверджують технічну готовність 15 суден із сільгосппродукцією до виходу з українських морських портів у межах «зернової» угоди, однак ще два завершують свою підготовку. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону, інформує УНН.

Цитата

«На сьогодні є підтвердження за технічною готовністю близько 15 суден, два фіналізуються. Далі буде двосторонніх рух, у тому числі про підхід суден для завантаження. Перш за все вони націлені на перевезення зернових культур: кукурудзи, пшениці, ячменю, а потім – олійних культур та продуктів переробки», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За словами посадовця, кожне зі суден здатне вмістити від 10 до 60 тис. тонн. сільгосппродукції.

Крім того, рух вантажних кораблів має бути тільки в світлу пору доби, а для безпеки їх супроводжує протимінний плавальний засіб. Обмежень за кількістю суден, які можуть курсувати, немає. Проте є подані заявки та узгоджений графік – тож усе має відбуватися згідно з ним.

Тарас Висоцький зазначив, що саме дасть Україні розблокування чорноморських портів.

«Надходження від реалізації цієї продукції отримають українські фермери. Далі вони сплачують податки у державний та місцевий бюджети, чим дуже підтримають громади України, виплатять заробітні плати своїм працівникам. Ідеться про суттєві суми, адже 50 млн тонн експортної с/г продукції оцінюється мінімум у 15 млрд доларів», - заявив чиновник.

Доповнення 

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів («Одеса», «Чорноморськ», «Южний»), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

1 серпня вранці перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту. 

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