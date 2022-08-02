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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минагрополитики: к выходу из украинских портов готовы 15 судов с сельхозпродукцией

Минагрополитики: к выходу из украинских портов готовы 15 судов с сельхозпродукцией

Киев • УНН

 • 397937 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Министерство аграрной политики и продовольствия подтверждают техническую готовность 15 судов с сельхозпродукцией к выходу из украинских морских портов в пределах «зернового» соглашения, однако еще два завершают свою подготовку. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального марафона, информирует УНН.

Цитата

«На сегодняшний день есть подтверждение по технической готовности около 15 судов, два финализируются. Далее последует двустороннее движение, в том числе о подходе судов для загрузки. Прежде всего они нацелены на перевозку зерновых культур: кукурузы, пшеницы, ячменя, а затем – масличных культур и продуктов переработки», – говорится в сообщении.

Детали 

По словам чиновника, каждое из судов способно вместить от 10 до 60 тыс. тонн. сельхозпродукции.

Кроме того, движение грузовых кораблей должно быть только в светлое время суток, а для безопасности их сопровождает противоминное плавательное средство. Ограничений по количеству судов, которые могут курсировать, нет. Однако есть поданные заявки и согласованный график – все должно происходить согласно ему.

Тарас Высоцкий отметил, что именно даст Украине разблокировку черноморских портов.

«Поступления от реализации этой продукции получат украинские фермеры. Далее они платят налоги в государственный и местный бюджеты, чем поддержат громады Украины, выплатят заработные платы своим работникам. Речь идет о существенных суммах, ведь 50 млн тонн экспортной с/х продукции оценивается минимум в 15 млрд долларов, - заявил чиновник.

Дополнение 

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов («Одесса», «Черноморск», «Южный»), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

1 августа утром первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта. 

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