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Милованов: Шмигаль сказав неправду щодо недонадходжень до держбюджету від податкової за керівництва Верланова

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Загальна сума надходжень в державний бюджет за останній рік показала зростання, тоді як прем'єр-міністр Денис Шмигаль поширює неправдиві відомості. Про це написав екс-міністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Прем'єр-міністр пояснив звільнення Нефьодова та Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показав один з найгірших показників по надходженням за останні роки". Це неправда", - написав Милованов.

За його словами, враховуючи посилення гривні у 2019 році, відповідні показники в доларах також показують зростання.

"У відсотках ВВП, надходження також в рамках останніх років - 25%. Бюджетний дефіцит - 1,96% - теж маленький, і в рамках тренду", - додав Милованов.

Милованов припускає, що ймовірно прем'єр-міністр мав на увазі інші надходження, а не бюджетні. Наприклад, виконання плану по надходження з митниці та податкової.

"У випадку з Максом Нефьодовим план дійсно був не виконаний. Але він пояснював це кількома об'єктивними факторами - зменшення курсу гривні, нижче споживання енергоносіїв та зниження цін на них тощо. Сергій Верланов на шоу Шустера в п'ятницю сказав, що план з податкових надходжень був виконаний. Хто правий? Прем'єр-міністр чи колишні керівники митниці та податкової. І чому насправді їх звільнили?" - резюмував Милованов.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

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