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Милованов: Шмыгаль сказал неправду относительно недопоступлений в госбюджет от налоговой при руководстве Верланова

Милованов: Шмыгаль сказал неправду относительно недопоступлений в госбюджет от налоговой при руководстве Верланова

Киев  •  УНН

 • 18098 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлениям с таможни и налоговой.

"В случае с Максом Нефьодовим план действительно был не выполнен. Но он объяснял это несколькими объективными факторами - уменьшение курса гривны, меньшее потребление энергоносителей и снижения цен на них и тому подобное. Сергей Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговым поступлениям был выполнен. Кто прав? Премьер-министр ли бывшие руководители таможни и налоговой. И почему их уволили?" - резюмировал Милованов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

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