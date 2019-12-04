Милованов розповів, в яких галузях працює найбільше українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що найбільше українців працює в торгівлі, сільському, лісовому та рибному господарстві та промисловості. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"В якій галузі в Україні працює більше всього людей? Статистика дня. Торгівля - 3 654 700 осіб, сільське (і лісове та рибне) господарства - 2 937 600 осіб, промисловость - 2 426 000 осіб", - написав Тимофій Милованов.
Він також додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - лише 280 300 осіб.
Нагадаємо, Милованов назвав області з найнижчою заробітною платою.