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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 30403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108632 просмотра

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Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев

Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что больше всего украинцев работает в торговле, сельском, лесном и рыбном хозяйстве и промышленности. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Тимофей Милованов.

Он также добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.

Напомним, Милованов назвал области с самой низкой зарплатой.

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