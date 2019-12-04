Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев

"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Тимофей Милованов.

Он также добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.

Напомним, Милованов назвал области с самой низкой зарплатой.