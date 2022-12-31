Милованов розповів, що липень був найважчим місяцем року – тоді влада надрукувала 100 млрд гривен
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Наразі Україна потребує допомоги від партнерів в розмірі 5 млрд доларів, яка має бути регулярною. В іншому випадку держава вимушена друкувати гроші. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов, передає УНН.
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«3 млрд доларів допомоги на місяць – це добре. Але зараз війна і бажано, щоб було 5 млрд. На оцінку економістів, це ті гроші, які нам реально потрібні. На початку війни була певна затримка, бо обіцянки були, але це зайняло час і Україні доводилося друкувати гроші. В липні відбулася девальвація і це був той місяць, коли найбільше надрукували грошей – більше 100 млрд. Тому на майбутнє важливо, щоб ці гроші надходили регулярно», – розповів Милованов.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна провела перемовини з партнерами, які завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом вдалося відтермінувати на 2 роки.