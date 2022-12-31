Милованов розповів, що липень був найважчим місяцем року – тоді влада надрукувала 100 млрд гривен

Цитата

«3 млрд доларів допомоги на місяць – це добре. Але зараз війна і бажано, щоб було 5 млрд. На оцінку економістів, це ті гроші, які нам реально потрібні. На початку війни була певна затримка, бо обіцянки були, але це зайняло час і Україні доводилося друкувати гроші. В липні відбулася девальвація і це був той місяць, коли найбільше надрукували грошей – більше 100 млрд. Тому на майбутнє важливо, щоб ці гроші надходили регулярно», – розповів Милованов.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна провела перемовини з партнерами, які завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом вдалося відтермінувати на 2 роки.



