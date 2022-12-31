Милованов рассказал, что июль был самым тяжелым месяцем года – тогда власти напечатали 100 млрд гривен

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«3 млрд долларов помощи в месяц – это хорошо. Но сейчас война и желательно, чтобы было 5 млрд. По оценке экономистов, это те деньги, которые нам реально нужны. В начале войны была определенная задержка, потому что обещания были, но это заняло время и Украине приходилось печатать деньги. В июле произошла девальвация и это был тот месяц, когда больше всего напечатали денег – более 100 млрд. Поэтому на будущее важно, чтобы эти деньги поступали регулярно», – рассказал Милованов.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина провела переговоры с партнерами, завершившимися тем, что все платежи по внешнему долгу удалось отсрочить на 2 года.



