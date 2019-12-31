Милованов назвав ключові причини падіння промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, підбиваючи підсумки року, відзначив, що падіння в промисловості триває вже 6 місяців поспіль і назвав ключові причини, передає УНН.
"Ключові причини падіння: падіння зовнішнього попиту та погіршення цінової кон’юнктури для вітчизняних металургів, низка внутрішніх причин – логістичні проблеми, зниження врожаю окремих с/г культур для переробки в харчовій промисловості, тепла погода, що знижує потребу в тепло- і електроенергії, тощо. Не останню роль відіграє й зміцнення обмінного курсу", - написав Милованов у Facebook.
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Міністр також додав, що "проблеми – системні, і ми системно будемо їх вирішувати".
Нагадаємо, у першому півріччі промвиробництво в Україні зросло на 0,5%.