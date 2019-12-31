Милованов назвал ключевые причины падения промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подводя итоги года, отметил, что падение в промышленности продолжается уже 6 месяцев подряд и назвал ключевые причины, передает УНН.
"Ключевые причины падения: падение внешнего спроса и ухудшения ценовой конъюнктуры для отечественных металлургов, ряд внутренних причин - логистические проблемы, снижение урожая отдельных с/х культур для переработки в пищевой промышленности, теплая погода, что снижает потребность в тепло- и электроэнергии, пр. Не последнюю роль играет и укрепление обменного курса", - написал Милованов в Facebook.
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Министр также добавил, что "проблемы - системные, и мы системно будем их решать".
Напомним, в первом полугодии промпроизводство в Украине выросло на 0,5%.